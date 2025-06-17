Игрок «Оклахомы» побил рекорд Джордана и Леброна в плей-офф НБА

Матч прошел на домашнем паркете «Тандер» и завершился со счетом 120:109. Самый ценный игрок регулярного чемпионата Шей Гилджес-Александер оформил дабл-дабл. На его счету 31 очко и 10 передач. Он превзошел достижение Майкла Джордана и Леброна Джеймса в плей-офф НБА. Гилджес-Александер на протяжении уже 12 матчей плей-офф набирает более 30 очков и 5 передач. Это лучший результат в истории — ранее рекорд (11 игр) делили между собой Майкл Джордан и Леброн Джеймс.
Также в составе «Оклахомы» 40 очков на счету Джейлена Уильямса. У «Индианы» больше всех баллов набрал Паскаль Сиакам (28).
Один из лидеров «Индианы» Тайриз Халибертон провалил матч, набрав лишь 4 очка, сделав 7 подборов и 6 передач. Он ни разу не смог забросить с игры. В перерыве встречи стало известно, что Халибертон испытывает проблемы с правой ногой.
«Индиана», как и «Оклахома», ни разу в своей истории не становилась чемпионом НБА. Для обеих команд это второй финал в истории — «Индиана» в 2000 году уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» (2−4), а «Оклахома» в 2012 году проиграла «Майами Хит» (1−4).
Шестой матч финальной серии пройдет на домашнем паркете «Индианы» в ночь на пятницу, 20 июня.