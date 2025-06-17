Игрок «Оклахомы» побил рекорд Джордана и Леброна в плей-офф НБА

Матч прошел на домашнем паркете «Тандер» и завершился со счетом 120:109. Самый ценный игрок регулярного чемпионата Шей Гилджес-Александер оформил дабл-дабл. На его счету 31 очко и 10 передач. Он превзошел достижение Майкла Джордана и Леброна Джеймса в плей-офф НБА. Гилджес-Александер на протяжении уже 12 матчей плей-офф набирает более 30 очков и 5 передач. Это лучший результат в истории — ранее рекорд (11 игр) делили между собой Майкл Джордан и Леброн Джеймс.