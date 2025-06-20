«Индиана» обыграла «Оклахому» и перевела финал НБА в 7-й матч

Хозяева вышли вперед в счете в концовке первой четверти, после чего им удался рывок 30:9. К началу заключительной четверти преимущество «Индианы» достигало 30 очков, что позволило им спокойно довести матч до победы.
Самым результативным игроком «Индианы» стал Оби Топпин, набравший 20 очков. В составе «Оклахомы» больше всех набрал действующий MVP НБА Шей Гилджес-Александер, на счету которого 21 очко. Канадский разыгрывающий допустил восемь потерь, повторив свой худший результат в карьере.
Таким образом, счет в финальной серии стал 3−3. Впервые с 2016 года судьба титула в НБА решится в седьмой игре. Решающая встреча сезона пройдет в ночь на понедельник, 23 июня. Начало матча — в 3:00 по московскому времени.
«Индиана», как и «Оклахома», ни разу в своей истории не становилась чемпионом НБА. Для обеих команд это второй финал в истории — «Индиана» в 2000 году уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» (2−4), а «Оклахома» в 2012 году проиграла «Майами Хит» (1−4).