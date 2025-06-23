Игрок «Оклахомы» превзошел достижение Майкла Джордана в НБА



«Хочу поздравить “Индиану” с великолепным сезоном — они были серьезным соперником. Когда-то для всех нас — игроков, тренеров, персонала — это было всего лишь мечтой. Были времена, когда мы даже не знали, попадем ли вообще в НБА. Для нас огромная честь быть здесь, и мы безмерно благодарны за такую возможность.



Главное достоинство нашей команды — в том, как она себя ведет: наши ребята ведут себя как чемпионы, сражаются как чемпионы и искренне поддерживают успехи друг друга, а такое редко встретишь в профессиональном спорте. Я говорил это не раз и повторю еще: у нас удивительная команда. Теперь она стала чемпионом», — заявил Дэйно в послематчевом интервью.