Игрок «Оклахомы» превзошел достижение Майкла Джордана в НБА

Напомним, «Оклахома» обыграла «Индиану» в финальной серии плей-офф НБА — 4:3. Шей Гилджес-Александер был признан самым ценным игроком финала. В среднем за матч баскетболист набирал 30,3 очка, отдавал 5,6 результативной передачи и совершал 4,6 подбора, проводя на площадке 38,2 минуты.
Также Гилджес-Александер стал самым ценным игроком регулярного чемпионата. В среднем он набирал 32,7 очка за игру. Как сообщает ESPN US, Шей Гилджес-Александер превзошел достижение легендарного Майкла Джордана в чемпионском сезоне-1991/92. Джордан в среднем за матч набирал 32,6 очка.
Игрок «Оклахомы» стал первым баскетболистом за 12 лет, кому завоевать звание MVP регулярного чемпионата и MVP финала в одном сезоне. В 2013 году это сделал Леброн Джеймс в «Майами».
Главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйно высказался о победе команды в финале.
«Хочу поздравить “Индиану” с великолепным сезоном — они были серьезным соперником. Когда-то для всех нас — игроков, тренеров, персонала — это было всего лишь мечтой. Были времена, когда мы даже не знали, попадем ли вообще в НБА. Для нас огромная честь быть здесь, и мы безмерно благодарны за такую возможность.
Главное достоинство нашей команды — в том, как она себя ведет: наши ребята ведут себя как чемпионы, сражаются как чемпионы и искренне поддерживают успехи друг друга, а такое редко встретишь в профессиональном спорте. Я говорил это не раз и повторю еще: у нас удивительная команда. Теперь она стала чемпионом», — заявил Дэйно в послематчевом интервью.