Эти кроссовки стоят дороже дома: кому из спортсменов они принадлежат

Баскетболист Майкл Джордан в 1984 году подписал контракт с Nike и стал лицом собственной линейки — Nike Air Jordan. С этого и началась история самых дорогих кроссовок в мире. Компания разработала для нового амбассадора черно-красные кроссовки, которые сразу стали предметом скандала. Дело в том, что обувь не соответствовала правилам NBA (должна быть белая), но баскетболист все равно выходил играть в именно в ней. За каждую игру в «запрещенных» кроссовках его штрафовали на $5000.