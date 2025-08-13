Эти кроссовки стоят дороже дома: кому из спортсменов они принадлежат

Представьте кроссовки, которые стоят как элитная квартира в Москве. Нет, это не фантастика — некоторые пары, связанные с именами легенд спорта, уходят с аукционов за миллионы долларов. Другие же кроссы — стоят гораздо дешевле, но их ценность в эксклюзивности. Рассказываем, у кого из спортсменов самые дорогие и уникальные кроссовки.
Майкл Джордан — самые дорогие кроссовки в мире за $2,2 млн
Баскетболист Майкл Джордан в 1984 году подписал контракт с Nike и стал лицом собственной линейки — Nike Air Jordan. С этого и началась история самых дорогих кроссовок в мире. Компания разработала для нового амбассадора черно-красные кроссовки, которые сразу стали предметом скандала. Дело в том, что обувь не соответствовала правилам NBA (должна быть белая), но баскетболист все равно выходил играть в именно в ней. За каждую игру в «запрещенных» кроссовках его штрафовали на $5000.
Однако в Nike увидели в этом скандале не проблему, а возможности для пиара, поэтому баскетболист продолжал играть в своих Air Jordan, и каждый раз компания оплачивала его штраф. Стратегия сработала безупречно: продажи компании рекордно выросли, а фанаты Майкла Джордана «охотились» за его кроссовками и готовы были выложить кругленькую сумму, чтобы приобрести его Air Jordan с автографом.
Собственно поэтому, кроссовки Майкла Джордана такие дорогие. В 2023 году красно-черные Air Jordan 13 1998 года, в которых баскетболист играл в своем последнем сезоне за «Чикаго Буллз», продали на аукционе за рекордные $2,2 млн. Эти кроссовки стали самыми дорогими в мире. Несмотря на следы использования, обувь сохранилась в отличном состоянии.
Криштиану Роналду — алмазные бутсы в единичном экземпляре
В 2015 году компания Nike подарила Криштиану Роналду бутсы Mercurial CR7 Rare Gold. Это был эксклюзивный подарок, выполненный в единичном экземпляре. Бутсы были покрыты тонким слоем золота и украшены настоящими алмазами. Микро-алмазы инкрустировали в логотип CR7, нанесенный на бутсы, — это личный логотип Роналду, образованный от его инициалов (CR) и номера на футболке (7).
Компания Nike, с которой у португальца заключен спонсорский контракт, приурочила подарок к получению футболистом престижной награды «Золотой мяч», заявив, что «Это подарок лучшему из лучших». Стоимость такого эксклюзивного подарка не называлась.
Серена Уильямс — 400 бриллиантов на кроссовках
Компания Nike разрабатывает «ювелирные» кроссовки не только для Роналду, но и для американской теннисистки Серены Уильямс. В 2022 году она сыграла в матче US Open в кроссовках, которые были украшены 400 бриллиантами. А бирки на шнурках с инициалами Серены Уильямс (SW) были сделаны из чистого золота. Дизайн кроссовок разработан совместно с собственным ювелирным брендом Серены — Serena Williams Jewelry.
Кстати, некоторые кроссовки Серены (но не эти) были выставлены на аукцион. Цена за одну пару — от $20.000.
Кроссовки этих спортсменов — не просто обувь. Это целая история, связанная с их личностью и важными этапами в карьере.