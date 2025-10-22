«Я не в шоке — я готов». Егор Демин — о предстоящем дебюте в НБА

«Первый день в тренировочном центре “Бруклина” был уже давно, но, признаюсь, это как открыть дверь в другой мир. Скорость игры, внимание к деталям, темп. Здесь нет мелочей: каждый пас, каждый шаг, каждый взгляд читается мгновенно.



Многие спрашивают: “Ты в шоке? Это же НБА”. Нет. Я не в шоке — я готов. Годы работы в России, сезоны в Испании, международные турниры — все это было очень хорошей подготовкой. Да, темп здесь выше. Да, конкуренция жестче. Да, уровень ответственности максимальный. Но это именно та среда, в которую я хотел попасть», — написал Демин.