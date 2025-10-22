Ричмонд
«Я не в шоке — я готов». Егор Демин — о предстоящем дебюте в НБА

Разыгрывающий «Бруклина» Егор Демин в своем личном блоге на «Спортсе» поделился ожиданиями от дебюта в НБА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Ближайшей ночью 19-летний россиянин дебютирует в регулярном чемпионате НБА в выездном матче против «Шарлотт».

«Первый день в тренировочном центре “Бруклина” был уже давно, но, признаюсь, это как открыть дверь в другой мир. Скорость игры, внимание к деталям, темп. Здесь нет мелочей: каждый пас, каждый шаг, каждый взгляд читается мгновенно.

Многие спрашивают: “Ты в шоке? Это же НБА”. Нет. Я не в шоке — я готов. Годы работы в России, сезоны в Испании, международные турниры — все это было очень хорошей подготовкой. Да, темп здесь выше. Да, конкуренция жестче. Да, уровень ответственности максимальный. Но это именно та среда, в которую я хотел попасть», — написал Демин.

Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, на которой когда-либо выбирали баскетболистов из России. Он станет первым российским баскетболистом в НБА с апреля 2018 года, когда последний матч в лиге провел центровой Тимофей Мозгов.

На прошлой неделе Демин провел свой единственный предсезонный матч за «‎Бруклин» против «‎Торонто» (114:119). Он провел на площадке 19 минут, за которые набрал 14 очков, совершил пять подборов, одну передачу и один блок-шот, допустив при этом две потери.

Начало встречи «Шарлотт» — «Бруклин» запланировано на 02:00 по московскому времени.

Узнать больше по теме
Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше