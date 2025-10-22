«Я не в шоке — я готов». Егор Демин — о предстоящем дебюте в НБА

Ближайшей ночью 19-летний россиянин дебютирует в регулярном чемпионате НБА в выездном матче против «Шарлотт».
«Первый день в тренировочном центре “Бруклина” был уже давно, но, признаюсь, это как открыть дверь в другой мир. Скорость игры, внимание к деталям, темп. Здесь нет мелочей: каждый пас, каждый шаг, каждый взгляд читается мгновенно.
Многие спрашивают: “Ты в шоке? Это же НБА”. Нет. Я не в шоке — я готов. Годы работы в России, сезоны в Испании, международные турниры — все это было очень хорошей подготовкой. Да, темп здесь выше. Да, конкуренция жестче. Да, уровень ответственности максимальный. Но это именно та среда, в которую я хотел попасть», — написал Демин.
Егор Демин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, на которой когда-либо выбирали баскетболистов из России. Он станет первым российским баскетболистом в НБА с апреля 2018 года, когда последний матч в лиге провел центровой Тимофей Мозгов.
На прошлой неделе Демин провел свой единственный предсезонный матч за «Бруклин» против «Торонто» (114:119). Он провел на площадке 19 минут, за которые набрал 14 очков, совершил пять подборов, одну передачу и один блок-шот, допустив при этом две потери.
Начало встречи «Шарлотт» — «Бруклин» запланировано на 02:00 по московскому времени.