«Бруклин» с Деминым одержал вторую победу в сезоне НБА

Самым результативным игроком в составе «Бруклина» стал форвард Майкл Портер. В его активе 34 очка, девять подборов и семь результативных передач. Российский защитник «Нетс» Егор Демин провел на паркете около 20 минут, набрав пять очков, сделав один подбор и совершив пять результативных передач.
В составе «Вашингтона» наибольшее количество очков у канадского защитника Кишона Джорджа (29).
Для «Бруклина» эта победа стала второй в новом сезоне НБА. Команда прервала четырехматчевую серию поражений. «Вашингтон» уступил в 11-й раз подряд. «Бруклин» с двумя победами в 13 встречах занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» располагается на 15-й строчке на Востоке.
Напомним, Егор Демин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России. В дебютном сезоне НБА он проводит на паркете в среднем 20,5 минут, набирая 7,0 очка, 3,0 подбора, 3,3 передачи, 0,8 перехватов при 1,5 потерях.
В следующем матче «Бруклин» на своем паркете примет «Бостон».