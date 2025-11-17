Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бруклин» с Деминым одержал вторую победу в сезоне НБА

«Бруклин Нетс» на выезде обыграл «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА (129:106).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Самым результативным игроком в составе «Бруклина» стал форвард Майкл Портер. В его активе 34 очка, девять подборов и семь результативных передач. Российский защитник «Нетс» Егор Демин провел на паркете около 20 минут, набрав пять очков, сделав один подбор и совершив пять результативных передач.

В составе «Вашингтона» наибольшее количество очков у канадского защитника Кишона Джорджа (29).

Для «Бруклина» эта победа стала второй в новом сезоне НБА. Команда прервала четырехматчевую серию поражений. «Вашингтон» уступил в 11-й раз подряд. «Бруклин» с двумя победами в 13 встречах занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» располагается на 15-й строчке на Востоке.

Напомним, Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России. В дебютном сезоне НБА он проводит на паркете в среднем 20,5 минут, набирая 7,0 очка, 3,0 подбора, 3,3 передачи, 0,8 перехватов при 1,5 потерях.

В следующем матче «Бруклин» на своем паркете примет «Бостон».

Узнать больше по теме
Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше