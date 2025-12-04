«Бруклин» обыграл «Чикаго» в матче НБА. У Демина 10 очков

Самым результативным игроком матча стал Майкл Портер из «Бруклина». Он оформил дабл-дабл. В активе баскетболиста 33 очка (10 из 20 с игры, 5 из 12 трехочковых, 8 из 10 штрафных), 10 подборов и пять результативных передач. Его партнер по команде российский разыгрывающий Егор Демин набрал 10 очков, сделал четыре передачи и совершил два перехвата за 25 минут на площадке. В составе «Чикаго» трипл-дабл оформил разыгрывающий Джош Гидди. В его активе 28 очков, 11 подборов и 11 передач.