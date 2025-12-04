«Бруклин» обыграл «Чикаго» в матче НБА. У Демина 10 очков

Самым результативным игроком матча стал Майкл Портер из «Бруклина». Он оформил дабл-дабл. В активе баскетболиста 33 очка (10 из 20 с игры, 5 из 12 трехочковых, 8 из 10 штрафных), 10 подборов и пять результативных передач. Его партнер по команде российский разыгрывающий Егор Демин набрал 10 очков, сделал четыре передачи и совершил два перехвата за 25 минут на площадке. В составе «Чикаго» трипл-дабл оформил разыгрывающий Джош Гидди. В его активе 28 очков, 11 подборов и 11 передач.
Напомним, Егор Демин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России. В дебютном сезоне в НБА он сыграл 19 матчей, проводя на паркете в среднем 22,9 минуты и набирая в среднем 8,6 очка, 3,4 подбора и 3,6 передачи.
«Бруклин» одержал вторую победу подряд, ранее команда на своем паркете обыграла «Шарлотт» (116:103). «Нетс» с пятью победами и 16 поражениями занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Чикаго» располагается на 11-м месте на Востоке (9 побед, 12 поражений). В следующем матче «Бруклин» дома встретится с «Ютой». «Чикаго» на своем паркете примет «Индиану».