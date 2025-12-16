18-летний Купер Флэгг превзошел достижение Леброна Джеймса в НБА

Накануне «Даллас» на выезде уступил «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА (133:140 ОТ).
Самым результативным игроком матча стал новичок «Далласа», который был выбран под первым номером драфта этого года, Купер Флэгг. 18-летний форвард провел на паркете 42 минуты и набрал 42 очка. Также на счету Флэгга семь подборов и шесть передач.
Как сообщает Bleacher Report, Флэгг установил новый рекорд результативности для 18-летних баскетболистов. Предыдущий рекорд принадлежал Леброну Джеймсу, который набрал 37 очков в матче регулярного чемпионата НБА против «Селтикс» 13 декабря 2003 года.
У «Юты» больше всех очков набрал защитник Кейонте Джордж (37).
В текущем сезоне НБА «Даллас» с 10 победами и 17 поражениями занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Юта» с 10 победами и 15 поражениями идет на 10-м месте на Западе. В следующем матче «Даллас» на своем паркете встретится с «Детройтом». «Юта» примет «Лейкерс».