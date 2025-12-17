Команда «Нью-Йорк Никс» впервые в истории завоевала Кубок НБА

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Нью-Йорка» Оу Джи Ануноби. За 40 минут на паркете он набрал 28 очков, сделал девять подборов и отдал три передачи. Его партнер по команде Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл с 16 очками и 11 подборами. В составе «Сан-Антонио» больше всех очков набрал Дилан Харпер (21), также дабл-дабл на счету Стефона Касла (15 очков, 12 передач).