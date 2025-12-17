Команда «Нью-Йорк Никс» впервые в истории завоевала Кубок НБА

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Нью-Йорка» Оу Джи Ануноби. За 40 минут на паркете он набрал 28 очков, сделал девять подборов и отдал три передачи. Его партнер по команде Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл с 16 очками и 11 подборами. В составе «Сан-Антонио» больше всех очков набрал Дилан Харпер (21), также дабл-дабл на счету Стефона Касла (15 очков, 12 передач).
Самым ценным игроком турнира признан разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон. В финале он провел на площадке 41 минуту и набрал 25 очков. Также Брансон сделал четыре подбора и отдал восемь результативных передач.
«Мы всегда что-нибудь придумаем. Таким будет наш девиз», — приводит слова Брансона пресс-служба НБА.
Каждый баскетболист «Нью-Йорка» получит за победу $530 тысяч призовых. Игроки «Сан-Антонио» за финал заработали по $212 тысяч.
«Никс» стали третьими победителями Кубка НБА в истории после «Лейкерс» (2023) и «Милуоки» (2024).
В текущем сезоне регулярного чемпионата НБА «Никс» с 18 победами и 7 поражениями идут на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Сперс» с такими же показателями располагаются на четвертом месте на Западе.