День в истории: 26 января 2020 года легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Судно полностью разрушилось при ударе и загорелось. Выживших не оказалось.
На борту находились девять человек: Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна, двое ее партнеров по команде, трое родителей, баскетбольный тренер и пилот. Все они направлялись на баскетбольный турнир в академию, которую Коби основал после завершения карьеры в НБА в 2016 году. Брайант много времени уделял своей дочери, которая благодаря занятиям с отцом считалась очень перспективной баскетболисткой.
Вертолет стал любимым транспортным средством Брайанта еще во времена его карьеры: он помогал ему избегать пробок между домом и Лос-Анджелесом и был неотъемлемой частью повседневной жизни всей семьи. Коби состоял в приятельских отношениях с пилотом Арой Зобаяном, который имел больше 8000 летных часов и отлично знал окрестности Лос-Анджелеса.
Согласно официальному заключению, причиной крушения стали ошибки пилота, допущенные из-за дезориентации вследствие погодных условий. Пилот пытался набрать высоту, чтобы выбраться из облаков, после чего начал резкий левый поворот, который из-за ограниченной видимости и близости к холму, поворот оказался слишком крутым и привел к трагедии.
Внезапная гибель Коби и его дочери повергла в шок все спортивное сообщество. Эта утрата стала культурным событием мирового масштаба, объединив миллионы людей в скорби и воспоминаниях о его наследии как великого спортсмена, наставника и любящего отца.