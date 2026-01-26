День в истории: 26 января 2020 года легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

На борту находились девять человек: Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна, двое ее партнеров по команде, трое родителей, баскетбольный тренер и пилот. Все они направлялись на баскетбольный турнир в академию, которую Коби основал после завершения карьеры в НБА в 2016 году. Брайант много времени уделял своей дочери, которая благодаря занятиям с отцом считалась очень перспективной баскетболисткой.