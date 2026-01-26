Ричмонд
Егор Демин спровоцировал небольшую потасовку в матче НБА: видео

«Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграли «Бруклин» (126:89) в матче регулярного чемпионата НБА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Самым результативным игроком на площадке стал звездный форвард хозяев Кавай Леонард, набравший 28 очков. У «Бруклина» больше всех очков набрал израильский форвард Дэнни Вулф — 14.

Разыгрывающий «Бруклина» Егор Демин провел на паркете больше всех игрового времени в команде — 28 минут 38 секунд. 19-летний россиянин набрал 12 очков, реализовав 3 из 11 бросков с игры (3 из 10 — трехочковые) и 3 из 3 штрафных бросков. Также на его счету пять передач, два подбора, один перехват и одна потеря.

В начале третьей четверти Демин сфолил на звездном защитнике «Клипперс» Джеймсе Хардене, уронив его на паркет, после чего получил резкий толчок в спину от Джона Коллинза. За россиянина заступился его одноклубник Терэнс Мэнн, после чего судьи выписали обоим игрокам по техническому фолу.

Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России. В дебютном сезоне в НБА он сыграл 38 матчей, проводя на паркете в среднем 24,5 минуты и набирая в среднем 10,2 очка, 3,0 подбора, 3,4 передачи, 0,9 перехвата при 1,7 потерях.

«Бруклин» проиграл 13 из 15 последних матчей и с результатом 12−32 занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 28 января, нью-йоркцы на выезде сыграют против «Финикса».

Узнать больше по теме
Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше