Егор Демин спровоцировал небольшую потасовку в матче НБА: видео

Самым результативным игроком на площадке стал звездный форвард хозяев Кавай Леонард, набравший 28 очков. У «Бруклина» больше всех очков набрал израильский форвард Дэнни Вулф — 14.
Разыгрывающий «Бруклина» Егор Демин провел на паркете больше всех игрового времени в команде — 28 минут 38 секунд. 19-летний россиянин набрал 12 очков, реализовав 3 из 11 бросков с игры (3 из 10 — трехочковые) и 3 из 3 штрафных бросков. Также на его счету пять передач, два подбора, один перехват и одна потеря.
В начале третьей четверти Демин сфолил на звездном защитнике «Клипперс» Джеймсе Хардене, уронив его на паркет, после чего получил резкий толчок в спину от Джона Коллинза. За россиянина заступился его одноклубник Терэнс Мэнн, после чего судьи выписали обоим игрокам по техническому фолу.
Егор Демин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России. В дебютном сезоне в НБА он сыграл 38 матчей, проводя на паркете в среднем 24,5 минуты и набирая в среднем 10,2 очка, 3,0 подбора, 3,4 передачи, 0,9 перехвата при 1,7 потерях.
«Бруклин» проиграл 13 из 15 последних матчей и с результатом 12−32 занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 28 января, нью-йоркцы на выезде сыграют против «Финикса».