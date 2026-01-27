Ричмонд
Егор Демин стал участником Матча восходящих звезд НБА

Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Демин попал в список участников Матча восходящих звезд НБА, который пройдет в рамках звездного уик-энда лиги в 2026 году.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

19-летний Демин сыграет за команду новичков. Его партнерами станут Седрик Кауард («Мемфис»), Ви Джей Эджкомб («Филадельфия»), Джеремая Фирс («Нью-Орлеан»), Купер Флэгг («Даллас»), Дилан Харпер («Сан-Антонио»), Тре Джонсон («Вашингтон»), Кон Нуппель («Шарлотт»), Коллин Мюррэй-Бойлз («Торонто») и Дерик Куин («Нью-Орлеан»).

На мероприятии кроме новичков сыграют второгодки и представители команд из G-лиги.

Егор Демин стал третьим россиянином в истории НБА, удостоенным приглашения на этот матч. До него в нем участвовали экс-игрок «Юты» Андрей Кириленко, который принял участие в игре в 2002-м и 2003 годах, и Алексей Швед, сыгравший в 2013 году в составе «Миннесоты».

Сам Демин отреагировал на попадание на Матч восходящих звезд НБА фотоснимком списка игроков, который выложил в соцсетях.

Напомним, Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России. В дебютном сезоне в НБА он сыграл 39 матчей, проводя на паркете в среднем 24,6 минуты и набирая в среднем 10,2 очка, 3,0 подбора, 3,4 передачи, 0,9 перехвата при 1,7 потерях.


Узнать больше по теме
Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше