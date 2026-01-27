Дончич быстрее всех в истории «Лейкерс» набрал 2000 очков

В феврале 2025 года Дончич, наряду с Макси Клебером и Маркиффом Моррисом, был обменян в «Лейкерс» из «Далласа» на Макса Кристи, Энтони Дэвиса и право выбора в первом раунде драфта 2029 года. Этот обмен был расценен как один из самых значительных и неожиданных в истории НБА, поскольку впервые в истории лиги были обменены два игрока сборной звезд НБА в середине сезона.