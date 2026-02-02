Ричмонд
Российский игрок «Майами» Голдин набрал первые очки в НБА: видео

«Майами» на своем паркете разгромил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА (134:91).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Российский центровой «Хит» Владислав Голдин во второй раз в карьере вышел на паркет в матче НБА. Он сыграл семь минут и набрал четыре очка. Также Голдин сделал один подбор, отдал одну передачу и оформил блок-шот. После встречи в раздевалке главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра поздравил Голдина с первыми набранными очками, а партнеры по команде облили баскетболиста водой.

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты «Майами» Бэм Адебайо и Пелле Ларссон. Каждый провел на площадке более 20 минут. За это время они набрали по 20 очков. Адебайо также сделал девять подборов и три результативные передачи. На счету Ларссона четыре подбора и четыре передачи.

Напомним, 24-летний Голдин не был выбран на драфте НБА-2025, но после него подписал двусторонний контракт с «Майами». Россиянин в прошедшем сезоне выступал за «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и вместе с клубом дошел до стадии третьего раунда «Мартовского безумия».

Владислав Голдин стал вторым россиянином, сыгравшим в текущем сезоне НБА. В составе «Бруклина» выступает защитник Егор Демин, который был выбран командой под 8-м номером на драфте НБА. Это самый высокий пик, под которым был выбран баскетболист из России. Демин провел в составе клуба из Нью-Йорка 42 матча.

«Майами» в текущем сезоне с 27 победами и 24 поражениями занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Хит» на своем паркете сыграют с «Атлантой».