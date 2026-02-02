Российский игрок «Майами» Голдин набрал первые очки в НБА: видео

Российский центровой «Хит» Владислав Голдин во второй раз в карьере вышел на паркет в матче НБА. Он сыграл семь минут и набрал четыре очка. Также Голдин сделал один подбор, отдал одну передачу и оформил блок-шот. После встречи в раздевалке главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра поздравил Голдина с первыми набранными очками, а партнеры по команде облили баскетболиста водой.