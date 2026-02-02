Егор Демин забросил мяч в свое кольцо в матче НБА: видео

Эпизод произошел в середине второй четверти. 19-летний россиянин неудачно сыграл на подборе после промаха Кейда Каннингема, случайно смахнув мяч в свое кольцо. В результате два очка были записаны на центрового «Детройта» Джейлена Дюрена, который вел борьбу за мяч с Деминым и находился ближе всех к кольцу.
Демин провел свой худший матч в этом году: за 14 минут на паркете он записал на свой счет три очка (все — со штрафных) и одну передачу, прервав свою рекордную серию из 34 матчей с хотя бы одним точным трехочковым броcком.
«Бруклин», в свою очередь, провел один из худших матчей в НБА в своей истории. Команда Жорди Фернандеса потерпела поражение с разницей в 53 очка, что является третьим антирекордным показателем в истории. Примечательно, что все три матча были сыграны в рамках двух последних сезонов.
Крупнейшие поражения в истории «Бруклин Нетс»:
- 15 января 2025 года — на выезде против «Лос-Анджелес Клипперс» (67:126)
- 21 января 2026 года — на выезде против «Нью-Йорк Никс» (66:120)
- 1 февраля 2026 года — на выезде против «Детройт Пистонс» (77:130)