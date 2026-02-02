Ричмонд
Егор Демин забросил мяч в свое кольцо в матче НБА: видео

Разыгрывающий «Бруклина» Егор Демин попал в курьезную ситуацию, забросив мяч в кольцо собственной команды в выездном матче против «Детройта» (77:130).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Эпизод произошел в середине второй четверти. 19-летний россиянин неудачно сыграл на подборе после промаха Кейда Каннингема, случайно смахнув мяч в свое кольцо. В результате два очка были записаны на центрового «Детройта» Джейлена Дюрена, который вел борьбу за мяч с Деминым и находился ближе всех к кольцу.

Демин провел свой худший матч в этом году: за 14 минут на паркете он записал на свой счет три очка (все — со штрафных) и одну передачу, прервав свою рекордную серию из 34 матчей с хотя бы одним точным трехочковым броcком.

«Бруклин», в свою очередь, провел один из худших матчей в НБА в своей истории. Команда Жорди Фернандеса потерпела поражение с разницей в 53 очка, что является третьим антирекордным показателем в истории. Примечательно, что все три матча были сыграны в рамках двух последних сезонов.

Крупнейшие поражения в истории «Бруклин Нетс»:

  1. 15 января 2025 года — на выезде против «Лос-Анджелес Клипперс» (67:126)
  2. 21 января 2026 года — на выезде против «Нью-Йорк Никс» (66:120)
  3. 1 февраля 2026 года — на выезде против «Детройт Пистонс» (77:130)

Узнать больше по теме
Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше