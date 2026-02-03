Игрок и тренер «Шарлотт» столкнулись головами в матче НБА: видео

Накануне, «Шарлотт» на своем паркете обыграли «Новый Орлеан» со счетом 102:95.
В одном из игровых эпизодов Ламело Болл пытался спасти мяч, который уходил в аут, в этот момент к мячу потянулся Чарльз Ли. Игрок и тренер столкнулись головами, после чего Болл покинул площадку на несколько минут, но потом вернулся на паркет и смог продолжить встречу. Он стал самым результативным игроком в составе своей команды с 24 очками. Также на его счету восемь подборов и пять передач.
«Я на секунду потерял концентрацию, а в этой игре так нельзя. Я думал, мяч улетит на трибуны, и хотел его перехватить, а Ламело просто доигрывал момент. Надо отдать ему должное — он не стал на меня кричать», — приводит слова Ли ESPN.
Ламело Болл также высказался по поводу инцидента.
«Мы оба боролись за мяч и сошлись головами. Было неприятно, но я жив, дышу, а главное — мы победили».
«Шарлотт» с 23 победами и 28 поражениями идут на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче подопечные Чарльза Ли сыграют на выезде против «Хьюстона».