Игрок и тренер «Шарлотт» столкнулись головами в матче НБА: видео

В одном из игровых эпизодов Ламело Болл пытался спасти мяч, который уходил в аут, в этот момент к мячу потянулся Чарльз Ли. Игрок и тренер столкнулись головами, после чего Болл покинул площадку на несколько минут, но потом вернулся на паркет и смог продолжить встречу. Он стал самым результативным игроком в составе своей команды с 24 очками. Также на его счету восемь подборов и пять передач.