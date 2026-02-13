Леброн Джеймс оформил самый возрастной трипл-дабл в истории НБА

Самым результативным игроком матча стал звездный форвард «озерников» Леброн Джеймс, записавший на свой счет 28 очков, 10 подборов и 12 передач.
Леброн стал самым возрастным игроком в истории НБА, которому удалось оформить трипл-дабл (двузначные показатели в трех статистических категориях). На момент матча ему было 41 год и 44 дня. Он побил рекорд легендарного форварда Карла Мэлоуна, который в ноябре 2003 года оформил свой последний трипл‑дабл в возрасте 40 лет и 127 дней. Примечательно, что Мэлоун тогда также выступал за «Лейкерс».
«Думаю, я стал больше ценить такие моменты в своей карьере, осознавая, что я нахожусь на заключительном этапе своего пути. Я определенно воспринимаю это иначе. Думаю, это круто — иметь влияние в трех аспектах игры: подборах, передачах и, конечно, забивании мячей. Больше всего мне нравится вовлекать партнеров в игру, и это для меня всегда было важнее всего. Быть способным влиять сразу на три аспекта игры — это здорово», — сказал Джеймс после матча.
Леброн оформил свой первый трипл-дабл в сезоне и 152-й в карьере с учетом матчей плей-офф. По этому показателю он занимает пятое место, уступая только Мэджику Джонсону (168), Оскару Робертсону (189), Николе Йокичу (205) и Расселлу Уэстбруку (219).
Джеймс проводит 23-й сезон в НБА, что является рекордом лиги. В этом регулярном чемпионате он провел 35 матчей, набирая в среднем 21,8 очка, 5,7 подборов и 6,9 передач. Его контракт с «озерниками» рассчитан до конца текущего сезона.
«Лейкерс» с результатом 33−21 занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующей «Оклахомы» на девять побед. Следующий матч команда из Калифорнии проведет 21 февраля дома против «Клипперс».