Леброн Джеймс оформил самый возрастной трипл-дабл в истории НБА

«Думаю, я стал больше ценить такие моменты в своей карьере, осознавая, что я нахожусь на заключительном этапе своего пути. Я определенно воспринимаю это иначе. Думаю, это круто — иметь влияние в трех аспектах игры: подборах, передачах и, конечно, забивании мячей. Больше всего мне нравится вовлекать партнеров в игру, и это для меня всегда было важнее всего. Быть способным влиять сразу на три аспекта игры — это здорово», — сказал Джеймс после матча.