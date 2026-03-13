День в истории спорта: 13 марта 2022 года Леброн Джеймс первым в истории сделал 10 000 подборов и 10 000 передач в регулярных матчах

Юбилейная, 10-тысячная передача пришлась на выездной матч «Лос-Анджелес Лейкерс» против «Финикс Санз», когда во второй четверти Джеймс ассистировал Кармело Энтони. К этому моменту форвард уже давно преодолел рубеж в 10 000 подборов, а его очковый багаж превысил 36 тысяч, что сделало достижение уникальным по масштабам универсальности.
Игра в Финиксе завершилась поражением «Лейкерс», но личный рубеж Леброна затмил турнирный неуспех команды. Статистика Джеймса на тот момент выглядела впечатляюще: более 36,8 тысячи очков, свыше 10,1 тысячи подборов и более 10 тысяч передач, а его имя фигурировало одновременно в топ-10 исторических списков НБА по этим ключевым показателям. Аналитики отмечали, что раньше в истории лиги находились игроки, совмещавшие высокую результативность с подборами или передачами, но никто не достигал такого «тройного» уровня многолетней эффективности.
Путь к этому рекорду Леброн начал еще в «Кливленде», продолжил в «Майами» и довел до исторической отметки уже в составе «Лейкерс». По ходу карьеры он постепенно смещался из роли чистого скорера к статусу разыгрывающего форварда, оставаясь лидером по очкам и одновременно дирижируя игрой партнеров. Достижение 13 марта 2022 года закрепило за Джеймсом репутацию не только одного из величайших бомбардиров, но и, возможно, самого универсального баскетболиста своего времени, способного одинаково влиять на матч через набор очков, борьбу под щитами и организацию атаки.