День в истории спорта: 13 марта 2022 года Леброн Джеймс первым в истории сделал 10 000 подборов и 10 000 передач в регулярных матчах

Путь к этому рекорду Леброн начал еще в «Кливленде», продолжил в «Майами» и довел до исторической отметки уже в составе «Лейкерс». По ходу карьеры он постепенно смещался из роли чистого скорера к статусу разыгрывающего форварда, оставаясь лидером по очкам и одновременно дирижируя игрой партнеров. Достижение 13 марта 2022 года закрепило за Джеймсом репутацию не только одного из величайших бомбардиров, но и, возможно, самого универсального баскетболиста своего времени, способного одинаково влиять на матч через набор очков, борьбу под щитами и организацию атаки.