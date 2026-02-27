Ричмонд
Демин обновил рекорд по результативным передачам в НБА

Российский защитник «Бруклина» Егор Демин отдал девять результативных передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио» (110:126).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч прошел на домашнем паркете «Бруклина». Самым результативным игроком гостевой команды стал Джулиан Шэмпени. Он провел на площадке 24 минуты, набрав 26 очков, а также отдав две передачи и сделав два подбора. У проигравших по дабл-даблу оформили Майкл Портер (25 очков и 14 подборов) и Дэйрон Шарп (14 очков и 11 подборов).

Егор Демин записал в свой актив шесть очков за 25 минут игрового времени. Также на счету 19-летнего россиянина пять подборов и девять результативных передач. Баскетболист обновил рекорд по передачам в НБА. Ранее на счету Демина в одном матче было семь результативных передач.

Также Демин стал вторым новичком в истории «Бруклина» после Риса Бикмана (2025), которому удалось сделать как минимум девять передач и не допустить более одной потери за игру. До этого подобное удавалось только Маркусу Уильямсу (2007).

Напомним, Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.

Поражение от «Сан-Антонио» стало для «Бруклина» шестым подряд. Команда Жорди Фернандеса с результатом 15−43 занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Нетс» на выезде встретятся с «Бостоном».

