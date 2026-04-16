Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День в истории: 16 апреля 2003 года Майкл Джордан сыграл свой последний матч в НБА

16 апреля 2003 года Майкл Джордан провел свой последний матч в НБА, завершив одну из самых великих карьер в истории баскетбола.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Игра стала символической точкой в биографии человека, которого многие считали не просто лучшим игроком поколения, а лицом целой эпохи.

В тот вечер «Вашингтон Уизардс» встречался с «Филадельфией», и для Джордана это был уже фактически прощальный выход на паркет. Он набрал 15 очков, сделал 4 подбора и 4 передачи, а за две минуты до финальной сирены покинул площадку под овации публики. Перед заменой Джордан забил два штрафных броска, которые стали последними очками в его карьере в НБА.

К этому моменту за плечами Джордана уже были шесть чемпионских титулов, пять наград MVP регулярного сезона и статус живой легенды баскетбола. Он дважды уходил из спорта и возвращался, но именно весна 2003 года стала окончательной чертой в его профессиональной игровой истории.

Последний матч Джордана запомнился не только статистикой, но и атмосферой. Болельщики встречали каждое его касание, понимая, что видят на площадке одного из величайших спортсменов всех времен в последний раз. Уход Джордана ознаменовал завершение целой эры в НБА и стал событием, которое до сих пор вспоминают как один из самых эмоциональных дней в истории лиги.

Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.
Читать дальше