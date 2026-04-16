День в истории: 16 апреля 2003 года Майкл Джордан сыграл свой последний матч в НБА

Последний матч Джордана запомнился не только статистикой, но и атмосферой. Болельщики встречали каждое его касание, понимая, что видят на площадке одного из величайших спортсменов всех времен в последний раз. Уход Джордана ознаменовал завершение целой эры в НБА и стал событием, которое до сих пор вспоминают как один из самых эмоциональных дней в истории лиги.