День в истории: 16 апреля 2003 года Майкл Джордан сыграл свой последний матч в НБА

Игра стала символической точкой в биографии человека, которого многие считали не просто лучшим игроком поколения, а лицом целой эпохи.
В тот вечер «Вашингтон Уизардс» встречался с «Филадельфией», и для Джордана это был уже фактически прощальный выход на паркет. Он набрал 15 очков, сделал 4 подбора и 4 передачи, а за две минуты до финальной сирены покинул площадку под овации публики. Перед заменой Джордан забил два штрафных броска, которые стали последними очками в его карьере в НБА.
К этому моменту за плечами Джордана уже были шесть чемпионских титулов, пять наград MVP регулярного сезона и статус живой легенды баскетбола. Он дважды уходил из спорта и возвращался, но именно весна 2003 года стала окончательной чертой в его профессиональной игровой истории.
Последний матч Джордана запомнился не только статистикой, но и атмосферой. Болельщики встречали каждое его касание, понимая, что видят на площадке одного из величайших спортсменов всех времен в последний раз. Уход Джордана ознаменовал завершение целой эры в НБА и стал событием, которое до сих пор вспоминают как один из самых эмоциональных дней в истории лиги.