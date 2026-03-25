Источник: В НБА появятся два новых клуба

Совет управляющих НБА официально одобрил запуск процесса по рассмотрению заявок на расширение лиги. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Шэмс Чарания сообщил, что совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) одобрил запуск процесса изучения заявок на создание новых команд в Лас-Вегасе и Сиэтле.

Согласно имеющейся информации, стоимость каждой франшизы составит от 7 до 10 миллиардов долларов. В ближайшие месяцы руководство лиги будет изучать заявки, а также решать — запускать новые команды сейчас или отложить данный вопрос на несколько лет. Ожидается, что клубы начнут выступление в НБА с сезона-2028/29.

В данный момент в лиге зарегистрировано 30 команд, из которых одна является канадской — «Торонто Рэпторс», а остальные 29 клубов американские. Ожидается, что для сохранения баланса конференций одна из действующих команд Запада, вероятно «Миннесота» или «Мемфис», переедет в Восточную конференцию.

НХЛ недавно пополнилась командами в Лас-Вегасе («Голден Найтс», 2017) и Сиэтле («Кракен», 2021). В НФЛ в 2020 году в Лас-Вегас переехали «Рэйдерс». «Атлетикс» из МЛБ следуют тому же пути, планируя переезд к сезону 2028 года. В Лас-Вегасе также базируется женская команда «Эйсес», трехкратный чемпион женской НБА.

Сиэтл остался без НБА в 2008 году, когда «Суперсоникс» переехали в Оклахома-Сити и стали «Тандер». Стадион KeyArena был признан устаревшим, но с 2018 по 2021 годы прошел масштабную реконструкцию. Сейчас это Climate Pledge Arena, домашняя площадка «Кракен» и женской «Шторм».

НБА последний раз расширялась в 2004 году, приняв «Шарлотт».