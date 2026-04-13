Стали известны все пары плей-офф НБА сезона-2025/26

На Западе лидер конференции — «Оклахома» — и занявшие второе место «Сан‑Антонио» пока ждут своих соперников. Их определят игры плей‑ин. «Сперс» сыграют с победителем матча между седьмым «Финиксом» и восьмым «Портлендом». Команда, которая проиграет в этой встрече, встретится с победителем другого поединка плей‑ин — между «Клипперс» (9) и «Голден Стэйт» (10). Победитель этого второго матча и отправится в первый раунд против «Оклахомы».
Другие пары Западной конференции уже известны:
«Денвер», занявший третье место, сразится с шестой «Миннесотой»;
четвертый номер, «Лейкерс», бросит вызов пятому — «Хьюстону».
В Восточной конференции ситуация схожая. Занявший второе место «Бостон» начнет борьбу с победителем противостояния плей‑ин между «Филадельфией» (7) и «Орландо» (8). Проигравший в этом матче сыграет с победителем встречи «Шарлотт» (9) — «Майами» (10) за право встретиться с лидером Востока — «Детройтом».
Остальные пары первого раунда на Востоке уже сформированы:
третий номер, «Никс», сыграют против шестой «Атланты»;
четвертый — «Кливленд» — померится силами с пятым — «Торонто».
Турнир плей‑ин, который окончательно расставит все по местам, пройдет с 14 по 17 апреля. А уже 18 апреля стартует главное событие сезона — плей‑офф, где команды начнут сражаться за чемпионское кольцо.