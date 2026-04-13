Стали известны все пары плей-офф НБА сезона-2025/26

На Западе лидер конференции — «Оклахома» — и занявшие второе место «Сан‑Антонио» пока ждут своих соперников. Их определят игры плей‑ин. «Сперс» сыграют с победителем матча между седьмым «Финиксом» и восьмым «Портлендом». Команда, которая проиграет в этой встрече, встретится с победителем другого поединка плей‑ин — между «Клипперс» (9) и «Голден Стэйт» (10). Победитель этого второго матча и отправится в первый раунд против «Оклахомы».