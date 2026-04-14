Тони Паркер после НБА: как живет легенда и чем занимается сейчас

Тони Паркер после завершения карьеры в 2019 году круто изменил свою жизнь. Сейчас поводов для новостей о нем стало не меньше, но они уже не связаны с баскетбольной площадкой.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Винодельня, продажа баскетбольного клуба, тренерская лицензия — сегодня жизнь легенды НБА Тони Паркера не менее насыщена, чем в годы выступлений за «Сан-Антонио». В нашей статье о том, как сегодня живет один из самых успешных европейских баскетболистов в истории.

Путь к славе

Тони Паркер — четырехкратный чемпион НБА и один из лидеров франшизы по количеству результативных передач. Источник: Соцсети

История Тони Паркера в НБА началась не с триумфа, а с провала. В 2001 году 19-летний француз приехал на просмотр в «Сан-Антонио Сперс». Первая тренировка, по его собственному признанию, получилась настолько неудачной, что Грегг Попович (главный тренер клуба НБА «Сан-Антонио Сперс»), был готов вычеркнуть молодого разыгрывающего из списков.

Но Паркеру дали второй шанс. Он убедил тренерский штаб, что первый день был случайностью, и «Сперс» выбрали его под 28-м номером на драфте. Вместе с Тимом Данканом и Ману Джинобили они стали самой побеждающей тройкой в истории лиги — 541 победа в регулярных чемпионатах и четыре титула НБА. На счету самого Паркера — шесть Матчей всех звезд, звание самого ценного игрока финала-2007 и статус лидера франшизы по количеству результативных передач.

Виноградники и титул винодела года

Тони Паркер в 2026 году получил звание «Персона года» в винном мире. Источник: Соцсети

В январе 2026 года французский журнал Revue du Vin de France назвал Тони Паркера «Персоной года» в винном мире. В пресс-релизе издания отметили, что бывший баскетболист успешно поставил свою страсть к вину в центр предпринимательской деятельности.

С виноделием Паркера познакомил сначала отец его первой девушки, а затем главный тренер «Сперс» Грегг Попович — большой ценитель вина, в чьей коллекции было почти три тысячи бутылок. В конце 2022 года Паркер приобрел поместье Шато Ноэль Сен-Лоран недалеко от Авиньона, вложив 7 миллионов евро. Он переименовал его в Saint Laurent, выкорчевал 25 гектаров старых лоз, засадил новые и отреставрировал здания. Сегодня винодельня производит 200 тысяч бутылок в год, а в перспективе пяти лет планирует увеличить объем до 500 тысяч.

Семья и личная жизнь

Тони Паркер с сыновьями Джошем и Лиамом. Источник: Соцсети

В 2019 году в «Сан-Антонио» состоялась торжественная церемония — девятый номер Паркера вывели из обращения и подняли под своды арены. Вместе с ним на паркете были его жена Аксель и сыновья Джош и Лиам. Паркер, Данкан и Джинобили уже дождались своей очереди: их номера украшают арену «Сперс».

В первом браке с актрисой Евой Лонгорией Паркер прожил только три года, официально они развелись в 2011-м. С Аксель Франсин он познакомился позже, в браке родились двое сыновей. Однако в августе 2020 года Паркер объявил через свой Твиттер-аккаунт о расставании с Аксель.

Новое призвание и тренерская карьера

Тони Паркер готовится к тренерскому дебюту — летом он возглавит сборную Франции U17.Источник: Соцсети

В феврале 2026 года Паркер подтвердил, что ведет переговоры о продаже ASVEL — клуба, которым он владел с 2014 года. Причина связана с планами создания лиги NBA Europe, для участия в которой клубу нужны серьезные финансовые вливания. Инвесторы заинтересованы в его долгосрочном присутствии в руководстве, даже если он продаст контрольный пакет.

Сам Паркер признавался, что скучает по баскетбольной площадке. Летом 2026 года он дебютирует на тренерском мостике — возглавит сборную Франции U17 на чемпионате мира в Турции, который пройдет с 27 июня по 5 июля. Он сам подал заявку на эту должность, и назначение было утверждено 15 октября — символично, что в этот день у его отца был день рождения.

Параллельно Паркер получает тренерскую лицензию под руководством бывшего наставника сборной Франции Венсана Колле, который в 2009—2024 годах привел французов к серебру Олимпиады и бронзе чемпионата мира. Не исключено, что Колле станет ассистентом Паркера в ASVEL, если тот решится возглавить клуб.

В 2026 году Тони Паркер снова в центре событий, он готовится к новому витку своей баскетбольной карьеры, но уже в качестве тренера. Жизнь после большого спорта у него получилась не менее яркой, и, судя по всему, это только начало.