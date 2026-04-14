Тони Паркер после НБА: как живет легенда и чем занимается сейчас

С виноделием Паркера познакомил сначала отец его первой девушки, а затем главный тренер «Сперс» Грегг Попович — большой ценитель вина, в чьей коллекции было почти три тысячи бутылок. В конце 2022 года Паркер приобрел поместье Шато Ноэль Сен-Лоран недалеко от Авиньона, вложив 7 миллионов евро. Он переименовал его в Saint Laurent, выкорчевал 25 гектаров старых лоз, засадил новые и отреставрировал здания. Сегодня винодельня производит 200 тысяч бутылок в год, а в перспективе пяти лет планирует увеличить объем до 500 тысяч.