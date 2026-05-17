День в истории: 17 мая 2020 года пара кроссовок Майкла Джордана была продана за $560 000

17 мая 2020 года произошло событие, которое стало символом сплава спорта, моды и современного коллекционирования: на онлайн‑аукционе Sotheby’s в Нью‑Йорке была продана пара баскетбольных кроссовок Nike Air Jordan 1s Майкла Джордана.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Лот ушел с торгов за рекордные 560 000 долларов, что стало абсолютным максимумом для пары кроссовок в истории аукционного дома.

Торги стартовали 8 мая, а в последние 20 минут цена кроссовок резко взлетела на 300 000 долларов, в итоге значительно превысив изначальную оценку в пределах 100−150 тысяч. В аукционе приняли участие десять человек из шести стран и на четырех континентах, что показало глобальный интерес к спортивному меморабилиа и культовой линейке Jordan Brand. Кроссовки сохранили следы использования, включая потёртости и разные размеры обеих кроссовок (46 и 47), что лишь усилило их историческую ценность.

На продажу обувь выставил Джордан Геллер, основатель музея кроссовок Shoezeum в Лас‑Вегасе, собиравший обувь не одно десятилетие. Пара Air Jordan, в которых выступал легендарный баскетболист, превратилась не только в артефакт баскетбольной истории, но и в один из самых дорогих предметов одежды в мире.

Этот аукцион стал знаковым и для индустрии: он показал, насколько кроссовки спортсменов‑звезд могут превращаться в инвестиции и музейные экспонаты, а сам Майкл Джордан продолжил оставаться символом, вокруг имени и вещей которого формируются целые рынки.

Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.
