Леброн Джеймс первым в НБА достиг отметки в 300 матчей в плей-офф

Встреча прошла на домашнем паркете действующего победителя НБА — «Оклахомы». Самым результативным игроком матча стал Остин Ривз из «Лейкерс», в активе которого 31 очко за 38 минут проведенных на площадке. В составе «Тандер» по 22 очка набрали разыгрывающий Шей Гилджес-Александер и центровой Чет Холмгрен.
41-летний форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс провел на паркете 38 минут, набрав 23 очка, сделав два подбора и отдав шесть результативных передач.
Как сообщает пресс-служба НБА, для Джеймса игра с «Оклахомой» стала 300-й в плей-офф. Он первым в истории лиги достиг этой отметки. Среди действующих игроков ближайшим преследователем Леброна Джеймса является 39-летний Эл Хорфорд из «Голден Стэйт» (197 матчей, 11-е место).
В топ-3 по играм в плей-офф находятся экс-разыгрывающий «Лейкерс» Дерек Фишер (259) и бывший центровой «Сан-Антонио» Тим Данкан (251).
Леброн Джеймс проводит свой 23-й сезон в лиге. Форвард является рекордсменом НБА по количеству набранных очков и проведенных сезонов.
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Оклахомы». Следующие два матча пройдут 9 и 11 мая в Лос-Анджелесе.