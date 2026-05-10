«Голден Стейт» продлил контракт с главным тренером

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр договорился с клубом о новом двухлетнем контракте, сообщает ESPN.

Источник: AP 2024

По информации источника, новое соглашение рассчитано на два сезона. Керр сохранит статус самого высокооплачиваемого тренера НБА. В прошлом сезоне его зарплата составляла $17,5 млн в год.

В последние недели тренер провел несколько встреч с владельцем клуба Джо Лэйкобом и генеральным менеджером Майком Данливи. Стороны обсуждали состав команды, игровую философию и дальнейшее развитие франшизы.

По ходу сезона будущее Керра в клубе оставалось неопределенным. Осенью специалист говорил, что не планирует продлевать контракт до окончания чемпионата. «Голден Стэйт» завершил регулярный сезон с результатом 37−45, занял десятое место в Западной конференции и вылетел в плей-ин.

Стив Керр возглавляет «Уорриорз» с 2014 года. Под его руководством команда четыре раза стала чемпионом НБА и шесть раз выходила в финал лиги. В первом же сезоне при Керре «Голден Стэйт» одержал 67 побед в регулярном чемпионате и выиграл титул впервые за 40 лет.

В минувшем сезоне Керр стал четвертым тренером в истории НБА, быстрее всех достигшим отметки в 600 побед. Быстрее этого результата добирались только Фил Джексон, Пэт Райли и Грегг Попович.