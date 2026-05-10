«Голден Стейт» продлил контракт с главным тренером

Стив Керр возглавляет «Уорриорз» с 2014 года. Под его руководством команда четыре раза стала чемпионом НБА и шесть раз выходила в финал лиги. В первом же сезоне при Керре «Голден Стэйт» одержал 67 побед в регулярном чемпионате и выиграл титул впервые за 40 лет.