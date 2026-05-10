«Оклахома» разгромила «Лейкерс» и повела в серии 3−0

Третий матч серии прошел в Лос-Анджелесе и завершился победой гостей со счетом 131:108.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Оклахомы» Аджай Митчелл, оформивший дабл-дабл. Баскетболист набрал 24 очка и отдал 10 результативных передач. В составе «Лейкерс» лучшим по результативности оказался японский форвард Руй Хатимура, записавший на свой счет 21 очко.
«Оклахома» выиграла третью встречу подряд и повела в серии до четырех побед со счетом 3−0. Следующий матч команды проведут в ночь на 12 мая также в Лос-Анджелесе.
«Тандер» завершили регулярный чемпионат в числе лидеров Западной конференции и считаются одним из главных претендентов на выход в финал НБА. Для «Лейкерс» следующее поражение станет последним в нынешнем сезоне.