«Вашингтон» получил первый пик драфта НБА 2026 года

«Вашингтон Уизардс» выиграл лотерею драфта НБА и получил право первого выбора в 2026 году.

Источник: AP 2024

Результаты лотереи опубликованы на официальном сайте НБА.

Второй выбор на предстоящем драфте получил «Юта Джаз», третьим будет выбирать «Мемфис Гриззлис». Сам драфт пройдет 23 и 24 июня в Бруклине.

Далее команды будут выбирать в следующем порядке: «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Бруклин Нетс», «Сакраменто Кингз», «Атланта Хокс», «Даллас Маверикс», «Милуоки Бакс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Оклахома-Сити Тандер», «Майами Хит» и «Шарлотт Хорнетс».

Ранее СМИ сообщали, что на драфт НБА 2026 года планирует выставить свою кандидатуру российский защитник «Локомотива-Кубани» Всеволод Ищенко.

В 2025 году российский баскетболист Егор Демин был выбран «Бруклин Нетс» под восьмым номером. Это стало рекордно высоким выбором для игроков из России в истории драфта НБА.

Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.
