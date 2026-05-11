«Вашингтон» получил первый пик драфта НБА 2026 года

Результаты лотереи опубликованы на официальном сайте НБА.
Второй выбор на предстоящем драфте получил «Юта Джаз», третьим будет выбирать «Мемфис Гриззлис». Сам драфт пройдет 23 и 24 июня в Бруклине.
Далее команды будут выбирать в следующем порядке: «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Бруклин Нетс», «Сакраменто Кингз», «Атланта Хокс», «Даллас Маверикс», «Милуоки Бакс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Оклахома-Сити Тандер», «Майами Хит» и «Шарлотт Хорнетс».
Ранее СМИ сообщали, что на драфт НБА 2026 года планирует выставить свою кандидатуру российский защитник «Локомотива-Кубани» Всеволод Ищенко.
В 2025 году российский баскетболист Егор Демин был выбран «Бруклин Нетс» под восьмым номером. Это стало рекордно высоким выбором для игроков из России в истории драфта НБА.