«Оклахома» стала вторым полуфиналистом плей-офф НБА

Команда «Оклахома-Сити Тандер» одержала победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в четвертом матче ¼ финала плей-офф НБА.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Встреча прошла на домашней арене команды из Лос-Анджелеса. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. За 39 минут на площадке он набрал 35 очков, сделал один подбор и отдал восемь результативных передач. В составе «Лейкерс» больше всех очков набрал Остин Ривз. Баскетболист провел на паркете 43 минуты, набрав 27 очков, сделав семь подборов и отдав шесть результативных передач.

41-летний форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметился 24 набранными очками.

Действующий чемпиона НБА — «Оклахома» обыграла «Лейкерс» со счетом 4−0 в серии и вышла в финал Западной конференции, где сыграет с победителем противостояния между «Сан-Антонио Сперс» и «Миннесотой Тимбервулвз» (2−2).

Как сообщает пресс-служба НБА, с учетом регулярного чемпионата «Оклахома» обыграла калифорнийский клуб во всех восьми встречах сезона. Также «Тандер» стали 11-й командой в истории плей-офф НБА, начавшей розыгрыш с результата 8−0.

Первым полуфиналистом плей-офф НБА стала команда «Нью-Йорк Никс», которая накануне обыграла «Филадельфию Севенти Сиксерс» в серии со счетом 4−0. «Никс» в следующем раунде сыграют с победителем серии между «Детройтом» и «Кливлендом» (2−2).


Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
