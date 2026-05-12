«Оклахома» стала вторым полуфиналистом плей-офф НБА

Встреча прошла на домашней арене команды из Лос-Анджелеса. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. За 39 минут на площадке он набрал 35 очков, сделал один подбор и отдал восемь результативных передач. В составе «Лейкерс» больше всех очков набрал Остин Ривз. Баскетболист провел на паркете 43 минуты, набрав 27 очков, сделав семь подборов и отдав шесть результативных передач.
41-летний форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметился 24 набранными очками.
Действующий чемпиона НБА — «Оклахома» обыграла «Лейкерс» со счетом 4−0 в серии и вышла в финал Западной конференции, где сыграет с победителем противостояния между «Сан-Антонио Сперс» и «Миннесотой Тимбервулвз» (2−2).
Как сообщает пресс-служба НБА, с учетом регулярного чемпионата «Оклахома» обыграла калифорнийский клуб во всех восьми встречах сезона. Также «Тандер» стали 11-й командой в истории плей-офф НБА, начавшей розыгрыш с результата 8−0.
Первым полуфиналистом плей-офф НБА стала команда «Нью-Йорк Никс», которая накануне обыграла «Филадельфию Севенти Сиксерс» в серии со счетом 4−0. «Никс» в следующем раунде сыграют с победителем серии между «Детройтом» и «Кливлендом» (2−2).