Эдвардс назвал ключевую проблему «Миннесоты» после разгрома от «Сперс»

Защитник «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс прокомментировал поражение от «Сан-Антонио Сперс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НБА.
«Миннесота» уступила со счетом 97:126 и теперь находится в шаге от вылета из турнира. Следующий матч пройдет в Миннеаполисе.
После игры Эдвардс заявил, что одним из ключевых факторов для команды остается отсутствие проблем с фолами у Джейдена Макдэниелса.
«Все начинается с Джейдена Макдэниелса и попыток уберечь его от проблем с фолами. Он очень важен для команды. Когда он быстро набирает фолы, это влияет на всех. Если сможем этого избежать, то у нас будут хорошие шансы победить», — приводит слова Эдвардса ClutchPoints.
Макдэниелс провел на паркете 30 минут, набрал 17 очков и получил пять персональных замечаний. Сам Эдвардс завершил встречу с 20 очками, двумя подборами и двумя передачами.
Еще одной проблемой «Миннесоты» Эдвардс назвал постоянные ошибки при выполнении игрового плана.
«Мы знаем, как должны играть, знаем свои схемы и что делать в защите против пик-н-роллов. Но почему-то продолжаем ошибаться. Нужно просто лучше выполнять установку тренеров», — добавил баскетболист.
Главным героем матча стал Виктор Вембаньяма. Центровой «Сперс» набрал 27 очков, сделал 17 подборов, пять передач и три блок-шота.
Шестой матч серии пройдет 15 мая в Миннеаполисе.