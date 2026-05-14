Харден установил уникальный рекорд НБА в плей-офф

Разыгрывающий «Кливленда» Джеймс Харден стал первым игроком в истории НБА, набравшим 30 очков в матчах плей-офф за шесть разных клубов.

Источник: AP 2024

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Джеймс Харден установил уникальное достижение в истории НБА по итогам пятого матча серии против «Детройт Пистонс».

«Кливленд» победил на выезде со счетом 117:113 в овертайме и повел в серии второго раунда плей-офф Восточной конференции — 3−2. По ходу четвертой четверти команда уступала девять очков менее чем за три минуты до конца основного времени.

Харден набрал 30 очков и отдал шесть передач. По данным ESPN Research, он стал первым игроком в истории НБА, которому удалось набрать не менее 30 очков в матчах плей-офф за шесть разных команд.

Ранее защитник выдавал такие матчи в составе «Оклахомы», «Хьюстона», «Бруклина», «Филадельфии» и «Клипперс».

После встречи Харден заявил, что продолжает адаптироваться к новой роли в «Кливленде».

«Все по-новому. Я здесь всего 2,5 месяца. Учусь быть второй опцией после Донована Митчелла, понимать, когда нужно брать игру на себя, а когда помогать партнерам. Мне кажется, мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Хардена ESPN.

Лидер «Кавальерс» Донован Митчелл набрал 21 очко, семь из которых пришлись на овертайм. У «Детройта» самым результативным стал Кейд Каннингем, записавший на свой счет 39 очков и девять передач.

Шестой матч серии пройдет 15 мая в Кливленде.