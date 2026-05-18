«Кливленд» впервые за восемь лет вышел в полуфинал плей-офф НБА

Встреча прошла в Детройте. Самым результативным игроком матча стал защитник «Кливленда» Донован Митчелл. За 31 минуту на паркете он набрал 26 очков, сделал шесть подборов и отдал восемь результативных передач. Его партнер по команде центровой Эван Мобли оформил дабл-дабл (21 очко + 12 подборов). У «Детройта» за 34 минуты на площадке 17 очков набрал Дэнисс Дженкинс. Также он сделала три подбора и отдал пять передач.
«Кливленд» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−3. В финале Восточной конференции команда сыграет с «Нью-Йорк Никс». В финале Запада встретятся «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Сперс».
Как сообщает пресс-служба НБА в соцсетях, «Кливленд» впервые за восемь лет сыграет в финале конференции. В последний раз «Кавальерс» заходили так далеко в сезоне-2017/18, когда за команду еще выступал звездный форвард Леброн Джеймс. Тогда они дошли до финала НБА, где всухую проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» (0−4).
Первый матч серии между «Кливлендом» и «Нью-Йорком» начнется 20 мая в 3.00 по московскому времени.
Напомним, действующим чемпионом НБА является «Оклахома», которая в прошлом году одержала победу над «Индианой».