«Сан-Антонио» обыграл «Оклахому» в полуфинале плей-офф НБА

Команда «Сан-Антонио Сперс» одержала победу над «Оклахома-Сити Тандер» в первом матче финала Западной конференции НБА (122:115).

Ольга Черных
Источник: Reuters

Матч прошел на домашней арене «Оклахомы». Самым результативным игроком встречи стал французский центровой гостей Виктор Вембаньяма. За 49 минут на паркете он оформил дабл-дабл (41 очко + 24 подбора). Также дабл-даблы в составе победителей на счету Дилана Харпера (24 очка + 11 подборов) и Стефона Касла (17 очков + 11 передач).

У проигравших 31 очко набрал Алекс Карузо. Обладатель награды «Самый ценный игрок» Шей Гилджес-Александер провел на паркете 51 минуту. За это время он сделал дабл-дабл, набрав 24 очка и отдав 12 результативных передач.

«Сан-Антонио» вышел вперед в серии до четырех побед — 1−0. Второй матч также пройдет в Оклахоме 20 мая.