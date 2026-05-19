«Сан-Антонио» обыграл «Оклахому» в полуфинале плей-офф НБА

Матч прошел на домашней арене «Оклахомы». Самым результативным игроком встречи стал французский центровой гостей Виктор Вембаньяма. За 49 минут на паркете он оформил дабл-дабл (41 очко + 24 подбора). Также дабл-даблы в составе победителей на счету Дилана Харпера (24 очка + 11 подборов) и Стефона Касла (17 очков + 11 передач).
У проигравших 31 очко набрал Алекс Карузо. Обладатель награды «Самый ценный игрок» Шей Гилджес-Александер провел на паркете 51 минуту. За это время он сделал дабл-дабл, набрав 24 очка и отдав 12 результативных передач.
«Сан-Антонио» вышел вперед в серии до четырех побед — 1−0. Второй матч также пройдет в Оклахоме 20 мая.