Игрок «Сперс» установил рекорд клуба по перехватам в плей-офф НБА

20-летний защитник «Сперс» Дилан Харпер сделал семь перехватов в этой игре. Как сообщает пресс-служба НБА в соцсетях, баскетболист установил рекорд клуба по этому показателю в плей-офф. Второй номер драфта НБА-2025 Харпер стал первым новичком после легендарного Мэджика Джонсона, который совершил пять и более перехватов в матче финала конференции.