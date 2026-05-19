Игрок «Сперс» установил рекорд клуба по перехватам в плей-офф НБА

Матч прошел на домашней арене «Оклахомы». Самым результативным игроком встречи стал французский центровой гостей Виктор Вембаньяма. За 49 минут на паркете он оформил дабл-дабл (41 очко + 24 подбора). Также дабл-даблы в составе победителей на счету защитника Дилана Харпера (24 очка + 11 подборов) и разыгрывающего Стефона Касла (17 очков + 11 передач).
20-летний защитник «Сперс» Дилан Харпер сделал семь перехватов в этой игре. Как сообщает пресс-служба НБА в соцсетях, баскетболист установил рекорд клуба по этому показателю в плей-офф. Второй номер драфта НБА-2025 Харпер стал первым новичком после легендарного Мэджика Джонсона, который совершил пять и более перехватов в матче финала конференции.
«Сан-Антонио» вышел вперед в серии до четырех побед — 1−0. Второй матч также пройдет в Оклахоме 20 мая.