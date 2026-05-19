Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сакраменто» попытается обменять Лавина

«Кингз» готовы рассмотреть обмен защитника Зака Лавина, если он воспользуется опцией продления контракта на сезон-2026/27.

Источник: БЕЛТА

«Сакраменто Кингз» попытаются обменять защитника Зака Лавина, если баскетболист воспользуется опцией продления контракта на сезон-2026/27. Об этом сообщил инсайдер Эван Сидери.

По действующему соглашению Лавин может заработать 49 миллионов долларов за предстоящий сезон. Он стал бы последним по нынешнему контракту игрока.

По информации источника, «Сакраменто» готов перейти к полноценной перестройке состава. Обмен Лавина может стать одним из шагов клуба в этом направлении.

В минувшем регулярном чемпионате 31-летний защитник провел 39 матчей. В среднем он набирал 19,2 очка, делал 2,8 подбора и 2,3 передачи за игру.