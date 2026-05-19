«Сакраменто» попытается обменять Лавина

«Сакраменто Кингз» попытаются обменять защитника Зака Лавина, если баскетболист воспользуется опцией продления контракта на сезон-2026/27. Об этом сообщил инсайдер Эван Сидери.
По действующему соглашению Лавин может заработать 49 миллионов долларов за предстоящий сезон. Он стал бы последним по нынешнему контракту игрока.
По информации источника, «Сакраменто» готов перейти к полноценной перестройке состава. Обмен Лавина может стать одним из шагов клуба в этом направлении.
В минувшем регулярном чемпионате 31-летний защитник провел 39 матчей. В среднем он набирал 19,2 очка, делал 2,8 подбора и 2,3 передачи за игру.