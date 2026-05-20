Клуб НБА «Даллас Мэверикс» уволил главного тренера Кидда

«Оценивая будущее нашей баскетбольной программы, мы считаем, что сейчас самое подходящее время для нового направления развития нашей команды. Мы возлагаем большие надежды на эту франшизу и несем ответственность за создание баскетбольной организации, способной постоянно бороться за чемпионство. Мы проведем тщательный и дисциплинированный поиск нашего следующего главного тренера и продолжим оценивать весь наш персонал, отвечающий за баскетбольные операции, чтобы гарантировать, что мы будем соревноваться на том уровне, которого ожидают и заслуживают наши болельщики», — приводит слова президента «Далласа» Масаи Уджири пресс-служба клуба.