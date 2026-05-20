Клуб НБА «Даллас Мэверикс» уволил главного тренера Кидда

Отмечается, что сотрудничество было завершено по взаимной договоренности сторон.
«Оценивая будущее нашей баскетбольной программы, мы считаем, что сейчас самое подходящее время для нового направления развития нашей команды. Мы возлагаем большие надежды на эту франшизу и несем ответственность за создание баскетбольной организации, способной постоянно бороться за чемпионство. Мы проведем тщательный и дисциплинированный поиск нашего следующего главного тренера и продолжим оценивать весь наш персонал, отвечающий за баскетбольные операции, чтобы гарантировать, что мы будем соревноваться на том уровне, которого ожидают и заслуживают наши болельщики», — приводит слова президента «Далласа» Масаи Уджири пресс-служба клуба.
Специалист провел пять сезонов в команде, он дважды выводил «Даллас» в плей‑офф, добравшись до финала конференции и финала НБА. В октябре 2025 года Кидд продлил контракт с клубом, до конца соглашения оставалось четыре года, за которые он должен был заработать более 40 миллионов долларов.
Команда завершила регулярный чемпионат сезона‑2025/26 с балансом 26 побед и 56 поражений, заняв 12‑е место в Западной конференции и оставшись за пределами плей‑офф.
Кидду 53 года. В качестве баскетболиста он стал двукратным олимпийским чемпионом со сборной США (2000, 2008) и чемпионом НБА (2010/11) в составе «Далласа». В 2018 году американец был введен в Зал славы баскетбола.