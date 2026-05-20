Адай Мара поднялся в топ-10 мок-драфта НБА от ESPN

ESPN обновил мок-драфт НБА 2026 года по итогам драфт-комбайна в Чикаго. Обновленный прогноз опубликован на сайте ESPN.

Источник: AP 2024

Одним из главных изменений стало попадание 21-летнего центрового Адая Мары в топ-10. Бигмен поднялся на восьмое место и, по версии ESPN, стал самым высоко оцениваемым центровым предстоящего драфта.

В обновленном прогнозе Мара достается «Атланте». Его появление в первой десятке вытеснило защитника Брэйдена Берриса из топ-10.

Первым номером ESPN по-прежнему прогнозирует форварда Эй Джея Дибанцу из «Бригама Янга», которого может выбрать «Вашингтон». Вторым идет защитник Даррин Питерсон из «Канзаса», третьим — бигмен Кэмерон Бузер из «Дьюка».

В первую десятку также вошли Калеб Уилсон, Китон Ваглер, Дариус Эйкафф, Кингстон Флемингс, Майкел Браун и Нэйт Эмент.