Адай Мара поднялся в топ-10 мок-драфта НБА от ESPN

Одним из главных изменений стало попадание 21-летнего центрового Адая Мары в топ-10. Бигмен поднялся на восьмое место и, по версии ESPN, стал самым высоко оцениваемым центровым предстоящего драфта.
В обновленном прогнозе Мара достается «Атланте». Его появление в первой десятке вытеснило защитника Брэйдена Берриса из топ-10.
Первым номером ESPN по-прежнему прогнозирует форварда Эй Джея Дибанцу из «Бригама Янга», которого может выбрать «Вашингтон». Вторым идет защитник Даррин Питерсон из «Канзаса», третьим — бигмен Кэмерон Бузер из «Дьюка».
В первую десятку также вошли Калеб Уилсон, Китон Ваглер, Дариус Эйкафф, Кингстон Флемингс, Майкел Браун и Нэйт Эмент.