Эван Мобли объяснил, как «Кливленд» упустил «+22» с «Никс»

«Кливленд» вел с преимуществом в 22 очка по ходу второй половины встречи, однако позволил сопернику перевести игру в овертайм и уступил со счетом 104:115.
После матча Мобли объяснил, что команда слишком рано отказалась от быстрого баскетбола и начала играть на удержание преимущества.
«Думаю, мы слишком замедлили темп. Нам нужно продолжать играть быстро даже тогда, когда ведем в счете, а не пытаться убивать время слишком рано. Именно тогда они начали свой рывок. Нужно поддерживать темп независимо от счета на табло», — приводит слова Мобли RealCavsFans.
Мобли стал одним из ключевых игроков «Кливленда» в первой встрече серии. После поражения «Кавальерс» уступают «Никс» со счетом 0−1.
Второй матч серии пройдет на площадке «Кливленда».