Мэджик Джонсон заявил, что «Кливленду» будет сложно оправиться после поражения от «Никс»

Встреча завершилась победой «Никс» в овертайме со счетом 115:104. По ходу игры команда из Нью-Йорка уступала 22 очка.
После матча Джонсон опубликовал сообщение в соцсетях, отдельно отметив выступление Джейлена Брансона.
«Никс» уступали 22 очка, когда Джейлен Брансон решил взять игру на себя. Он набрал 17 из своих 38 очков в четвертой четверти и привел команду к победе", — написал Джонсон.
Также бывший игрок «Лейкерс» заявил, что «Кливленд» не должен был проигрывать этот матч.
«После такого поражения будет сложно оправиться и выиграть серию. Брансон вновь доказал, что способен привести “Никс” к чемпионству в НБА», — отметил Джонсон.
Второй матч серии пройдет на площадке «Кливленда».