Мэджик Джонсон заявил, что «Кливленду» будет сложно оправиться после поражения от «Никс»

Легендарный баскетболист НБА Мэджик Джонсон прокомментировал победу «Нью-Йорк Никс» над «Кливлендом» в первом матче финала Восточной конференции.

Источник: AP 2024

Встреча завершилась победой «Никс» в овертайме со счетом 115:104. По ходу игры команда из Нью-Йорка уступала 22 очка.

После матча Джонсон опубликовал сообщение в соцсетях, отдельно отметив выступление Джейлена Брансона.

«Никс» уступали 22 очка, когда Джейлен Брансон решил взять игру на себя. Он набрал 17 из своих 38 очков в четвертой четверти и привел команду к победе", — написал Джонсон.

Также бывший игрок «Лейкерс» заявил, что «Кливленд» не должен был проигрывать этот матч.

«После такого поражения будет сложно оправиться и выиграть серию. Брансон вновь доказал, что способен привести “Никс” к чемпионству в НБА», — отметил Джонсон.

Второй матч серии пройдет на площадке «Кливленда».