Митчелл отреагировал на поражение «Кливленда» от «Никс»

«Кливленд» вел с преимуществом в 22 очка в четвертой четверти, но упустил преимущество и уступил в овертайме со счетом 104:115.

Источник: БЕЛТА

После матча Митчелл отметил, что поражение получилось болезненным, но серия только началась.

«Это болезненное поражение, конечно, но всего лишь одна из игр серии. Позади всего один матч. Мы могли влететь хоть 40 очков, счет все равно был бы 0−1», — приводит слова Митчелла ESPN.

Также баскетболист отметил, что «Кавальерс» провели большую часть встречи на хорошем уровне.

«Мы играли довольно solid примерно три четверти. Внесем корректировки и будем двигаться дальше», — добавил Митчелл.

После первого матча «Кливленд» уступает в серии со счетом 0−1. Вторая игра также пройдет на площадке «Кавальерс».