Стивен Эй Смит ярко высказался об игре Брансона против Хардена

«Никс» победили в овертайме со счетом 115:104. Брансон стал самым результативным игроком встречи, набрав 38 очков.
По ходу матча защитник «Нью-Йорка» регулярно атаковал через Джеймса Хардена и создавал преимущество в индивидуальных эпизодах.
«Джейлен Брансон разошелся настолько, что его буквально нужно арестовать за разбойное нападение на Джеймса Хардена. Он издевался над ним в каждом эпизоде, просто уничтожил его и забил пять или шесть мячей подряд», — сказал Смит, слова которого приводит Oh No He Didn't.
После победы «Никс» повели в серии — 1−0. Второй матч финала Востока пройдет на площадке «Кливленда».