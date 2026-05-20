Стивен Эй Смит ярко высказался об игре Брансона против Хардена

Американский обозреватель Стивен Эй Смит прокомментировал игру разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона в первом матче финала Восточной конференции против «Кливленда».

Источник: БЕЛТА

«Никс» победили в овертайме со счетом 115:104. Брансон стал самым результативным игроком встречи, набрав 38 очков.

По ходу матча защитник «Нью-Йорка» регулярно атаковал через Джеймса Хардена и создавал преимущество в индивидуальных эпизодах.

«Джейлен Брансон разошелся настолько, что его буквально нужно арестовать за разбойное нападение на Джеймса Хардена. Он издевался над ним в каждом эпизоде, просто уничтожил его и забил пять или шесть мячей подряд», — сказал Смит, слова которого приводит Oh No He Didn't.

После победы «Никс» повели в серии — 1−0. Второй матч финала Востока пройдет на площадке «Кливленда».