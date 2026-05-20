Российский баскетболист Голдин из «Майами» увлекся вязанием

Российский центровой клуба НБА «Майами Хит» Владислав Голдин рассказал, что увлекся вязанием из-за большого количества перелетов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

24-летний Голдин не был выбран на драфте НБА-2025, но после него подписал двусторонний контракт с «Майами». В минувшем сезоне он провел за клуб девять матчей. «Майами» не сумел пробиться в плей-офф, вылетев в турнире плей-ин.

«В Майами мы очень много летали. Сидели, смотрели один фильм, потом второй, и я понял, что у меня нет такого количества фильмов, которые были бы мне настолько интересны. Поэтому я решил научиться вязать», — приводит слова Голдина ТАСС.

В последний сезон в колледже россиянин выступал за «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и вместе с клубом дошел до стадии третьего раунда «Мартовского безумия».


Владислав Голдин стал вторым россиянином, сыгравшим в минувшем сезоне НБА. В составе «Бруклина» выступает защитник Егор Демин, который был выбран командой под 8-м номером на драфте НБА. Это самый высокий пик, под которым был выбран баскетболист из России. Демин провел в составе клуба из Нью-Йорка 52 матча.