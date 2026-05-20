«Сан-Антонио» и «Нью-Орлеан» сыграют в Европе

НБА объявила о проведении двух матчей регулярного чемпионата в Европе в сезоне-2026/27. Как сообщает RealGM, «Сан-Антонио Сперс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» встретятся 14 января 2027 года в Париже, а затем сыграют 17 января в Манчестере.

Источник: Reuters

Матч в столице Франции станет шестой игрой регулярного чемпионата НБА, проведенной в Париже. Для центрового «Сперс» Виктора Вембаньямы это будет возвращение на родину — француз уже участвовал в матчах НБА в Париже в 2025 году.

Встреча в Манчестере станет первой игрой регулярного чемпионата НБА в этом городе. Ранее лига уже проводила там предсезонные матчи.

В прошлом сезоне НБА организовала две игры регулярного чемпионата в Европе с участием «Мемфис Гриззлис» и «Орландо Мэджик». Матчи прошли в Берлине и Лондоне.