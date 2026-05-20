Леброн не планирует подписывать минимальный контракт

По словам журналиста, в НБА обсуждался сценарий, при котором 41-летний баскетболист мог бы подписать соглашение на минимальную ветеранскую зарплату. Фишер подчеркнул, что такой вариант не соответствует текущим планам игрока.
«В лиге действительно обсуждали вариант, при котором Леброн мог бы согласиться на контракт с минимальной ветеранской зарплатой. Хочу прояснить: по всем данным, он такой сценарий не рассматривает», — заявил Фишер.
Предстоящее межсезонье Джеймс проведет в статусе неограниченно свободного агента. Его действующее соглашение с зарплатой 52,6 миллиона долларов подходит к завершению.
Леброн выступает в НБА с 2003 года. За карьеру он четырежды становился чемпионом лиги и является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НБА.