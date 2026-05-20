Генменеджер «Далласа» прокомментировал увольнение главного тренера

Генеральный менеджер «Даллас Маверикс» Масаи Уджири прокомментировал решение расстаться с главным тренером Джейсоном Киддом.
«Оценивая будущее нашей баскетбольной программы, мы считаем, что сейчас правильный момент для нового направления команды. У нас высокие ожидания от франшизы и ответственность за построение организации, способной постоянно бороться за чемпионство. Мы проведём тщательный, дисциплинированный поиск следующего главного тренера и продолжим оценивать весь персонал баскетбольных операций, чтобы гарантировать, что конкурируем на уровне, которого ожидают и заслуживают болельщики “Маверикс”, — приводит слова Уджири журналист Кристиан Кларк на своей странице в социальных сетях.
Сезон-2025/2026 стал одним из худших для «Далласа» за последние годы. Команда завершила регулярный чемпионат с балансом 26 побед и 56 поражений, заняв 12-е место в Западной конференции и не попав в плей-офф.