«Оклахома» сравняла счет в серии плей-офф с «Сан-Антонио»

Встреча прошла на домашнем паркете «Тандер». В составе «Оклахомы» больше всех очков набрал самый ценный игрок регулярного чемпионата защитник Шей Гилджес-Александер. За 38 минут на паркете в его активе 30 очков, четыре подбора и девять результативных передач. Его партнер по команде центровой Айзея Хартенштайн оформил дабл-дабл с 10 очками и 13 подборами.



У «Сан-Антонио» самым результативным стал Стефон Касл с 25 очками. Французский центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма провел на площадке 37 минут, набрав 21 очко, сделав 17 подборов и отдав шесть результативных передач.