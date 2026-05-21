«Оклахома» сравняла счет в серии плей-офф с «Сан-Антонио»

«Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Сан-Антонио Сперс» во втором матче финальной серии Западной конференции НБА (122:113).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашнем паркете «Тандер». В составе «Оклахомы» больше всех очков набрал самый ценный игрок регулярного чемпионата защитник Шей Гилджес-Александер. За 38 минут на паркете в его активе 30 очков, четыре подбора и девять результативных передач. Его партнер по команде центровой Айзея Хартенштайн оформил дабл-дабл с 10 очками и 13 подборами.

У «Сан-Антонио» самым результативным стал Стефон Касл с 25 очками. Французский центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма провел на площадке 37 минут, набрав 21 очко, сделав 17 подборов и отдав шесть результативных передач.

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующие два матча пройдут на домашней арене «Сан-Антонио» 23 и 25 мая.