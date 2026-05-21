Игрок «Сперс» установил антирекорд по потерям за два матча плей-офф

«Сан-Антонио» проиграл действующему чемпиону НБА — «Оклахоме» во втором матче финальной серии Западной конференции со счетом 113:122. В составе «Сперс» самым результативным стал 21-летний защитник Стефон Касл с 25 очками. На его счету пять подборов и восемь результативных передач за 38 минут на паркете.
Также Касл совершил девять потерь. Как сообщает Courtside Buzz, Стефон Касл установил антирекорд плей-офф по этому показателю, совершив 20 потерь за два матча. В первой встрече баскетболист потерял мяч 11 раз.
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующие два матча пройдут на домашней арене «Сан-Антонио» 23 и 25 мая.