Лидер «Оклахомы» превзошел достижение Уэстбрука в плей-офф НБА

«Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Сан-Антонио Сперс» во втором матче финальной серии Западной конференции НБА (122:113).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Лидер «Оклахомы» и самый ценный игрок регулярного чемпионата, разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер за 38 минут на паркете набрал 30 очков, сделал четыре подбора и отдал девять результативных передач.

Как сообщает пресс-служба НБА, матч с «Сан-Антонио» стал для канадского баскетболиста 27-м в карьере с 30 и более очками в плей-офф в составе «Оклахомы». По этому показателю Гилджес-Александер обошел экс-игрока «Тандер» Расселла Уэстбрука и вышел на второе место в истории франшизы. На его счету было 26 таких встреч. Впереди 27-летнего разыгрывающего только бывший форвард команды Кевин Дюрант (39).

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующие два матча пройдут на домашней арене «Сан-Антонио» 23 и 25 мая.