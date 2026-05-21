Лидер «Оклахомы» превзошел достижение Уэстбрука в плей-офф НБА

Как сообщает пресс-служба НБА, матч с «Сан-Антонио» стал для канадского баскетболиста 27-м в карьере с 30 и более очками в плей-офф в составе «Оклахомы». По этому показателю Гилджес-Александер обошел экс-игрока «Тандер» Расселла Уэстбрука и вышел на второе место в истории франшизы. На его счету было 26 таких встреч. Впереди 27-летнего разыгрывающего только бывший форвард команды Кевин Дюрант (39).