«Нью-Йорк» одержал вторую победу в полуфинале плей-офф НБА

Встреча прошла в Нью-Йорке. Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Никс» Джош Харт. Он провел на паркете 33 минуты, набрав 26 очков, сделав четыре подбора и отдав семь результативных передач. Также его партнеры по команде разыгрывающий Джейлен Брансон и центровой Карл-Энтони Таунс оформили дабл-дабл. Брансон набрал 19 очков и сделал 14 передач, в активе Таунса 18 очков и 13 подборов.



У «Кливленда» больше всех очков набрал защитник Донован Митчелл (26), также дабл-дабл на свой счет записал центровой Джарретт Аллен (13 очков, 10 подборов).