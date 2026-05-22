«Нью-Йорк» одержал вторую победу в полуфинале плей-офф НБА

Команда «Нью-Йорк Никс» обыграла «Кливленд Кавальерс» во втором матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА (109:93).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла в Нью-Йорке. Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Никс» Джош Харт. Он провел на паркете 33 минуты, набрав 26 очков, сделав четыре подбора и отдав семь результативных передач. Также его партнеры по команде разыгрывающий Джейлен Брансон и центровой Карл-Энтони Таунс оформили дабл-дабл. Брансон набрал 19 очков и сделал 14 передач, в активе Таунса 18 очков и 13 подборов.

У «Кливленда» больше всех очков набрал защитник Донован Митчелл (26), также дабл-дабл на свой счет записал центровой Джарретт Аллен (13 очков, 10 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Никс». Следующие два матча пройдут в Кливленде 24 и 26 мая.