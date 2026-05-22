Джеймс Харден обошел Кобе Брайанта по перехватам в плей-офф НБА

Как сообщает пресс-служба НБА в соцсетях, Харден поднялся на шестое место по перехватам в плей-офф. По этому показателю он обошел легендарного игрока «Лейкерс» Кобе Брайанта. На его счету за карьеру было 310 перехватов. Чтобы войти в топ-5 по этому показателю и обойти Джона Стоктона Хардену нужно сделать еще 28 перехватов.