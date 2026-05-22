Джеймс Харден обошел Кобе Брайанта по перехватам в плей-офф НБА

Встреча прошла в Нью-Йорке. Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Никс» Джош Харт. Он провел на паркете 33 минуты, набрав 26 очков, сделав четыре подбора и отдав семь результативных передач.
Защитник «Кливленда» Джеймс Харден провел на площадке 32 минуты. За это время 36-летний баскетболист набрал 18 очков, сделал шесть подборов, отдал две результативные передачи и совершил два перехвата.
Как сообщает пресс-служба НБА в соцсетях, Харден поднялся на шестое место по перехватам в плей-офф. По этому показателю он обошел легендарного игрока «Лейкерс» Кобе Брайанта. На его счету за карьеру было 310 перехватов. Чтобы войти в топ-5 по этому показателю и обойти Джона Стоктона Хардену нужно сделать еще 28 перехватов.
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Никс». Следующие два матча между командами пройдут в Кливленде 24 и 26 мая.